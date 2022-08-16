Tarihin içinde kahve keyfi

Çorum Belediyesi’nin tarihi Veli Paşa Hanı’nda açtığı Veli Paşa Kahvecisi hizmet vermeye başladı. 156 yıllık geçmişi olan tarihi Veli Paşa Hanı’nda, kahve kültürü yeniden yaşatılıyor. Hanın tarihi dokusuna uygun olarak dizayn edilen Veli Paşa Kahvecisi, otantik bir atmosferde misafirlerini ağırlamaya başladı.

Çorum Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Veli Paşa Hanı’nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle gerçekleşti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada 156 yıllık Veli Paşa Hanı’nın Türkiye’nin ahşap nitelikli en büyük hanı olduğunu belirterek “Veli Paşa Hanı’nın restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamladık ve hanın açılışını cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi” dedi.

Handa eski yıllarda kahvehane olarak kullanılan alanı aynı nitelikte yeniden düzenlediklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak yaptığımız önemli çalışmalarımızdan biri de sosyal tesislerimiz. Hemşehrilerimiz sosyal tesislerimizle ilgili memnuniyetlerini her fırsatta dile getiriyor. Bugüne kadar 5 sosyal tesis açtık. 6’ncı sosyal tesisimizi Veli Paşa Han’ında, Veli Paşa Kahvecisi olarak hizmete sunduk. Diğer sosyal tesislerimizdeki fiyatlarımız burada da geçerli olacak. Farklı olarak hemşehrilerimize daha fazla kahve çeşidi sunuyoruz. Bu hizmetimizin hayırlı olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizi tarihi bir mekanda kahve içmek için Veli Paşa Kahvecisine bekliyoruz” ifadelerini kullandı.