Tarihi Sungurlu saat kulesi restore ediliyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinin en önemli simgelerinden biri olan tarihi saat kulesi restore ediliyor.

Dönemin Kaymakamı Edip Bey tarafından 1891 yılında Şakir Usta’ya yaptırılan ve 131 yıllık geçmişe sahip olan saat kulesi, yıkılma tehlike oluşturmaya başlamıştı. 2020 yılı Ocak ayında meydana gelen depremde balkon parçaları düşen saat kulesinin bir kısım parçaları da Şubat ayında düşmüştü.

Belediye ekipleri tarihi kulenin etrafını emniyet şeridi ile kapatırken, durum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna bildirildi. 2008 yılında restore edilen tarihi saat kulesi için 18 Ağustos 2022 tarihinde Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cennet Ceylan ve ekibi, yüklenici firma ile birlikte saat kulesinde incelemelerde bulunmuştu.

Bugün sabah saatlerinde ilçeye gelen yüklenici firma, tarihi saat kulesinin restorasyon işlemlerine start verdi.