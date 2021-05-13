Tarihi Saat Kulesi’ne Doğu Türkistan ve Filistin bayrağı asıldı

Çorum’da tarihi Saat Kulesine Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları asıldı.

Çorum Belediyesi Filistin ve Doğu Türkistan’da zulüm gören mazlumlara destek verdi. Belediye ekipleri, tarihi Saat Kulesi’ni Türk bayrağı, Filistin bayrağı ve Doğu Türkistan bayrağı ile donattı.

Zulümle abad olunmayacağını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Safımız belli olsun diye ecdad yadigarı olan Saat kulemize ortada mazlumların umudu olan Türk bayrağımız, bir yanında Filistin bayrağımız diğer yanında gök mavi Doğu Türkistan bayrağımız yer alıyor. Tarih boyunca nasıl zalimlerin karşısında. Mazlumların yanında olmuşsak bugünde millet olarak, Çorumlular olarak mazlumların yanındayız. Doğu Türkistan’da ve Kudüs’te zulüm gören kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır. Onların mücadelesini Çorumlular olarak destekliyoruz” dedi.