Tarihi meydan projesi için DOKAP’tan 6 milyon 750 bin TL hibe

Çorum Belediyesi tarafından yürütülen “Tarihi Çorum Meydanı” projesine Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan 6 milyon 750 bin TL’lik hibe verildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alan tarihi meydan projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehre gelen yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak, şehre yeni bir çekim noktası ve turizm güzergahı oluşturmak ve şehri ziyaret edenlerin tarih ve kültür birikimini ve farkındalığını artırmak amacıyla hazırladıkları projenin tamamlandığında Çorum halkının, yerli ve yabancı ziyaretçilerin kaliteli zaman geçirebileceği nezih bir meydan oluşturacaklarını vurgulayan Başkan Aşgın, Çorum’da tarihi yeniden yazdıklarını kaydetti.

Proje ile birlikte yapılacak olan altyapı iyileştirmeleri çerçevesinde tarihi kimliğe uygun zemin döşemeleri, oturma bankları gibi dinlenme ihtiyacı eksikliklerini gidereceklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Alanın konseptine uygun özel tasarım oturma ve dinlenme alanları oluşturacağız. Yoğunluğu karşılayabilecek sayıda ve çeşitte eklemeler ve tarihi dokuya uygun aydınlatmalar yapacağız. Bölgedeki düzenlemelerle alan üzerindeki yapıların bir bütünlük içerisinde tarihten gelen tüm yaşam izlerini gelecek kuşaklara aktaracak ve kültürel yaşama ilişkin özellikleri şehrin ve bölgenin turizmine kazandırmış olacağız. Tarihi bina ve eserlerin bulunduğu güzergahtayapacağımız yürüyüş yolu, tretuar düzenlemeleri, ışıklandırmalar ve eklenecek kent mobilyaları ile tarihi dokuya uygun hale getireceğiz.” şeklinde konuştu.

Başkan Aşgın, toplam maliyeti 9 milyon 640 bin TL olan Tarihi Kültür Yolu Altyapı İyileştirme Projesi’nin yüzde 70’lik kısmına tekabül eden 6 milyon 750 bin TL tutarının DOKAP’tan alınan hibe ile karşılanacağını sözlerine ekledi.