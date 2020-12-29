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Tarihi Koyunbaba Köprüsü’ne aydınlatma projesi

Çorum’un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri’nin üzerine 1484-1489 yılları arasında inşa edilen Tarihi Koyunbaba Köprüsü aydınlatılacak. Kızılırmak nehri üzerinde II. Beyazıt zamanında yapılan, Tarihi Koyunbaba Köprüsü için aydınlatma projesi hazırlığı başlatıldı.

ÇORUM 29.12.2020, 19:00
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Tarihi Koyunbaba Köprüsü’ne aydınlatma projesi

Çorum’un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri’nin üzerine 1484-1489 yılları arasında inşa edilen Tarihi Koyunbaba Köprüsü aydınlatılacak. Kızılırmak nehri üzerinde II. Beyazıt zamanında yapılan, Tarihi Koyunbaba Köprüsü için aydınlatma projesi hazırlığı başlatıldı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, tarihi Koyunbaba Köprüsü’nün aydınlatma projesi hazırlanması için bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrası bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Ahmet Gelgör “Koyunbaba Köprüsü’nün aydınlatılması Osmancık’ın ışıl ışıl gece görüntüsüne değer katacaktır” dedi.

“Koyunbaba Köprü 2014-2019 yılları arasında restore edildi”

Osmanlı Padişahı Sultan II. Beyazıt tarafından yaptırılan Koyunbaba Köprüsü için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce 2014 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları 19 milyon 600 bin liralık yatırımla 2019 yılında bitirildi. Yapımı 5 yılda tamamlanan köprünün restorasyonu da 5 yılda tamamlanmış oldu. Anadolu’nun en büyük tarihi köprüleri arasında yer alan tarihi Koyunbaba köprüsü 250 metre uzunluk, 7,5 metre genişlik, 25 metre yükseklik ve sivri kemerli 19 gözlüdür.

Adını ünlü Türk velilerinden Koyunbaba’dan alan köprünün kitabesi Arapça harflerle yazılmıştır. Birbirine paralel 5 sıradan meydana gelmektedir. Kitabede köprüyü yaptırandan bahsedilmekte olup, köprü mimarı hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir. Kitabede: “Yardımından dolayı Allah’a Hamd ve doğru yolun kılavuzu Muhammed ve onun yüce ailesine ve halkı doğru yola yönelten ashabına salat olsun. Dünya, ibret sahiplerinin nazarında hayır ve geçit köprüsüdür. Yaratıklar için sürekli hayat ve sevinç imkansızdır. Ne mutlu o başlangıç ve sonu düşünen kimseye ki, ahiret yolcuğuna devir için sevap edine. Sürüp giden sadaka ise, ne güzel sevaptır. Sadır ola bu yüce emir, bütün ülkelerde sürekli geçerli olsun. Ulu, adaletli, bilgin sultan ve yiğit, yüce hakan, milletlerin yönetimini elinde tutan, Arap ve acem sultanlarının sultanı, gazi ve mücahitlerin efendisi, kafir ve müşrikleri kahreden, krallar sultanı ve denizler hakanı, ihsan ve kudret sahibi Allah’ın desteklediği “Sultan Ebül-Fetih Beyazıt bin Mehmet Han”. Allah onun saltanatını gece ve gündüzler birbirini izledikçe sürdürsün. Kıyamet gününde sevaba ermek, üzerinden geçenlere ibret olmak, umum tarafından faydalanılmak amacıyla sürekli bir hayır olan bu değerli köprünün sağlam olarak yapılmasını emreyledi. Bu hayırlı eserin tesisi, 889 senesinin Şaban ayında başlandı ve 894 senesinde tamam oldu“ denilmektedir.
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