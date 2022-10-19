Tarihi Çorum Ulu Camii restore edilecek

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, tarihi Çorum Ulu Cami’nin restorasyonu için 8 milyon ödenek ayrıldığını açıkladı.

Tarihi camide restorasyon gerektiren bazı eksiklerin tespit edildiğini belirten Milletvekili Oğuzhan Kaya, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde yer alan Ulu Camii’nin restorasyonu için 1 Kasım’da ihale yapılacağını açıkladı.

Çorum’un tarihi mekanlarından biri olan Murad-i Rabi Ulu Cami’nin tarihi hakkında da bilgiler paylaşan Milletvekili Kaya, Murad-i Rabi Ulu Camii’nin Selçuklu Sultanı III. Alaeddin döneminde 13. yüzyılın sonlarında yaptırıldığının kabul edildiğini hatırlatarak, "Aslına uygun yapılacak restorasyon ile caminin iç kısımları boyanıp, çürümüş ahşaplar değiştirilecek. Bu işlemlerin yanı sıra, çevre duvarları, minareler ve çatılar olmak üzere Ulu Cami’de geniş çerçeveli bir restorasyon gerçekleştirerek Çorumlu hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Restorasyon ihalesinin 1 Kasım’da yapılacağını hatırlatan Milletvekili Kaya, Murad-i Rabi Ulu Camii’nde restorasyon çalışmalarına hemen başlanacağını, restorasyonun 2023 yılında tamamlanacağını sözlerine ekledi.