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Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE KONTROLDE ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK YOL KENARINDAKİ TARLAYA DEVRİLDİ. SÜRÜCÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.
ÇORUM 23.10.2020, 14:11
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 AAK 374 plakalı Fiat marka otomobil Narlık mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Kazayı sürücü şans eseri burnu dahi kanamadan kazayı atlatırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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