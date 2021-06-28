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Takla atan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ÇORUM 28.06.2021, 11:39
Takla atan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Emre Y. yönetimindeki 11 DM 049 plakalı otomobil Aydoğan köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada sürücü Emre Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Pelin Y. ve Reyhan Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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