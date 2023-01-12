Sunguroğlu ilkokulu öğrencileri müze evini gezdiler

Çorum’un Sungurlu İlçesinde, Sunguroğlu İlkokulu 3/A ve 3/C sınıfı öğrencileri ile öğretmenleri Meryem Tuna, Meliha Kapaklı ve okul müdürü Fikret Gündoğdu eşliğinde emekli öğretmen Hüseyin Çelik’in uzun uğraşlar ve büyük özveriyle oluşturduğu müze evini ziyaret ettiler.

Müzedeki eserler hakkında bilgi veren Hüseyin Çelik, yüz yıl öncesinde ecdadımızın kullandığı eserleri minik öğrenciler görünce bu onları çok mutlu etti. Geçmiş mirasımız olan bu eserler, toplumun ürettiği, kullandığı bu birikimler hakkında bilgi aldılar.

Hüseyin Çelik, öğrencilere müzede sergilenen eserlerin hangi döneme ait olduğu, eserlerin neyi ifade ettiklerini ve o dönemin özellikleri hakkında bilgiler verdi. Öğretmenimizin müzede sergilediği eski eşyalar arasında radyodan daktiloya, ütüden telefona, tüfekten kılıca, madeni paradan telefona, teraziden gaz lambasına, fotoğraf makinesinden, kameraya, dikiş makinesinden kapı kilidine, tahta yayıktan, değirmen taşlarına kadar birçok eşya bulunmaktadır.

Müze ve kültür evlerinin Anadolu’nun özetini barındırdığını söyleyen Hüseyin Çelik, “Amacım bu kültürü yeni nesle ulaştırmaktır” dedi.

Çanakkale Savaşı’nda kullanılan top mermisi, Sungurlu’da sinemada kullanılan film makinesi, gramofon, yayık, beşik, sandık, tüfek, düven, pulluk gibi başta olmak üzere, birçok çeşit eşyayı evininin alt katında ziyaretçilere nasıl tedarik ettiği, ne zaman, nasıl aldığı ve nerelerde kullanıldığını anlatarak sergilemektedir. Bir çok yeri gezdiğini, kullanılan ne varsa satın alıp koleksiyonuna kattığını, bu eşyaları kesinlikle para ile satışını yapmadığını belirtti.

Kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması ve tanıtılması hakkında bilgi alan öğrenciler çok mutlu oldukarını ifade ettiler. Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının öneminin farkına varan öğrenciler gezi sonunda emekli öğretmen Hüseyin Çelik’e Sungurlu’da böyle güzel bir müze evi oluşturduğu için emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ettiler.