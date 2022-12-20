Sungurlu’ya mevsimin ilk karı yağdı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı bazı köylerde kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı bazı köylerde devam eden yoğun kar yağışı beraberinde soğuk havayı getirdi.

Sungurlu’ya bağlı bazı köylerde dün gece başlayan ve aralıksız devam eden yağmur, günün ilk saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Yukarıbeşkız köyü’nde yoğun kar yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü.