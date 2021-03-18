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Sungurlu’nun 10 dilim kavunu marka oluyor

Sungurlu’da yöresel olarak yetiştirilen ondilim kavununun markalaşması için ilk adım atıldı.

ÇORUM 18.03.2021, 16:53
Sungurlu’nun 10 dilim kavunu marka oluyor

Sungurlu’da yöresel olarak yetiştirilen ondilim kavununun markalaşması için ilk adım atıldı.

Sungurlu’da Ondilim kavununun geleceği konulu bir toplantı düzenlendi. Ondilim kavun yetiştiriciliğinin sorunları ve pazarlaması ele alındı Çiftçilerin birlik ve beraberlik içerisinde pazarlama sorunlarının aşılacağı anlatıldı. Üretimden pazarlamaya kadar her turlu desteğin sağlanacağı ifade edildi. Ondilim kavunun en büyük sorunlarından olan sulama, hastalık ve domuz zararları değerlendirildi.

Bölge köylerinde yaşayan muhtarlar ve çiftçilerinde katıldığı toplantıda üretimdeki yaşanan sorunlar dinlendi, pazarlama sıkıntıları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Sungurlu’da Kavşut, Çadırhüyük, Çayyaka, Tokullu, Karaçay, Yörüklü, Kemallı, Çayan, İnegazili, İmirli köylerinde her yıl ortalama 20-25 bin dekar araziye ondilim kavunu ekimi yapıldığı hatırlatılarak, Sungurlu ile özdeşleşen Ondilim Kavunu yıllık 15-20 bin ton üretiliyor. En önemli öncelik olan pazarlama sorununu çözmek adına ziraat odası ile birlikte bir üretici birliği oluşturmak ayrıca yetiştirme aşamasında organik üretime geçilerek hem sağlıklı hem de yüksek kazanç sağlayacak şekilde üretim planlaması yapılması konuları değerlendirildi. 2 yıl içerisinde yapılacak çalışmalarla tamamen organik olarak ondilim kavunu üretilmesi planlandı.

Ondilim kavunun toprağı yormadığını, münavebede diğer ürünlere de fayda sağladığını ve yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, “Bu kavunun münavebede iyi bir bitki, iyi bir çeşit ve iyi bir yöntem olduğunu sizlerle beraber gösterelim. Pazarlama ilgili bir altyapıyı nasıl oluşturabiliriz, bununla ilgili nasıl çalışma yapabiliriz düşüncesiyle hem burada yerinde ziyaret edelim hem de üreticiler olarak sizlerle bunları konuşalım istedik. Birliktelik sonrasında bir kavun üreticileri birliği ya da kavun kooperatifi gibi bir şeyin gerekli olacağını düşünüyoruz. Yarın yatırım yapmaya kalktığınızda böyle bir organizasyon şarttır. Bunu bir kişi yapamayabilir ama 20-30 kişinin bir araya geldiği bir kooperatif ya da bir birlik rahatlıkla başarabilir." dedi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel’de Sungurlu ilçemizde yetişen ondilim kavununun kabuğunun ince olması, görüntü ve lezzet bakımından tatlı olmasından dolayı tüketicilerin öncelikle tercih ettiği bir kavun çeşidi olduğunu söyledi.

Ondilim kavun bölgemiz için önemli bir ürün olmasından dolayı coğrafi işaretleme için gerekli başvurular yapılmıştır. Yazlık bir çeşit olan ondilim kavunu kısa sürede pazarlanması gerekmektedir. Bu yüzden çiftçilerimize bir üretici örgütü kuruluşu için çalışmalarımızı hızlandırılmış bulunmaktayız şeklinde konuştu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odasi Baskanı Mehmet Sayan, Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musab Altun, Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Kaplan, Alaattin Tosundereoğlu, Ercan Şahin, Siyasi siyasi partilerin temsilcileri ve köy muhtarları katıldı.
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