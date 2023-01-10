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Sungurlu’da zabıta ekipleri fırınları denetledi
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, belediye zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolü yapıldı.
ÇORUM 10.01.2023, 17:10
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, belediye zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolü yapıldı.
İlçede geçtiğimiz günlerde fırıncılar tarafından alınan kararla tekli ekmek üretimi durdurulmuştu. Bu gelişme üzerine zabıta müdürlüğü ekipleri, fırınlarda denetim gerçekleştirerek gerekli uyarıları yapmış, fırıncılardan tekli ekmek üretimi yapmaları konusunda ikaz etmişlerdi.
Bugün tekrar denetime çıkan zabıta ekipler, tekli ekmek üretiminin fırınlar tarafından tekrar başlatıldığını ve gramaj kontrolünün yapıldığını belirttiler.