Sungurlu’da yılın ilk karı yağdı

Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde yılın ilk karı yağdı. Bugün sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Sungurlu’da dün gece başlayan ve aralıksız devam eden yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza bürünürken, ilçe merkezinde cadde üzerlerinde park etmiş araçların üzeri de karla kaplandı.