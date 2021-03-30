Sungurlu’da ’yaya güvenliğinin bekçisiyiz’ etkinliği

30 Mart’ta ülke genelinde yapılan ’Yaya güvenliğinin bekçisiyiz’ etkinliği Sungurlu’da da düzenlendi.

’Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte sürücülere geçiş önceliğinin yayalarda olduğunun hatırlatıldı.

Uygulamayla araçların yayalara yol vermesi hedeflenirken, sürücü ve yayaların en az riskle ulaşımlarının sağlanması için tedbirleri almaya gayret ediliyor.

Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle yayaların yolun karşısına geçmek için gelen araçların hızlarını göz önünde bulundurma zorunluluğu kaldırıldı, yerine yaya geçidine yaklaşan sürücülerin yavaşlayıp ya da durup yayalara ilk geçiş hakkını vermesi zorunluluğu getirildi.

Kaymakamlık önünde düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Görkem Güncan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.