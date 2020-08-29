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Sungurlu’da yangın
ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 15 ÇAM AĞACI KÜL OLDU.
ÇORUM 29.08.2020, 17:26
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında 15 çam ağacı kül oldu.
Yangın, Bahçelievler mahallesinde bulunan Aşıklar Tepesi’nde çıktı. İddiaya göre, madde bağımlarının yaktığı ateş, rüzgarında etkisiyle ağaçlık alana yayıldı. Yangını gören mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 15 adet çam ağacının yandığı bildirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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