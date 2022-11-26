Sungurlu’da trafik semineri

Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan öğrencilerde trafik bilincinin geliştirilmesi işbirliği protokolü çerçevesinde; Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere trafik sistemi ve kuralları konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlendi.

Eğitim, Sungurlu Anadolu Lisesi ve Dr. Sedat Dr. Melahat Baran Ortaokulunda iki ayrı grup halinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından verildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu, Sungurlu Anadolu Lisesinde yapılan "Trafik Sistemi ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci Seminerini" Şakir Demirel ise Dr. Sedat Dr. Melahat Baran Ortaokulunda yapılan ’’Trafik Sistemi Ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci Seminerini" ziyaret ederek eğitim görevlisi ve katılımcılara teşekkür ettiler.