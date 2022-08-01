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Sungurlu’da termometreler 40 dereceyi gösterdi

Sıcak hava dalgası tüm yurtta kendisini iyiden iyiye hissettirirken, Çorum’un Sungurlu ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterdi.

ÇORUM 01.08.2022, 18:33
Sungurlu’da termometreler 40 dereceyi gösterdi

Sıcak hava dalgası tüm yurtta kendisini iyiden iyiye hissettirirken, Çorum’un Sungurlu ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Sungurlu’da sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlara sığındılar. Parklara akın eden vatandaşların kimi banklarda oturmayı, kimileri de gölgeliklerde uyumayı tercih etti. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan termometre saat 17.00 itibarıyla 40 dereceyi gösterdi. İnsanlar giysileriyle başlarını örterek güneşten korunmaya çalıştı. Sıcak hava nedeniyle su satışları ise ciddi oranda arttı.

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