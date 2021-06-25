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Sungurlu’da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle balçıkla sıvanan caddeler ekipler tarafından temizlenmeye başladı.

ÇORUM 25.06.2021, 20:18
Sungurlu’da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle balçıkla sıvanan caddeler ekipler tarafından temizlenmeye başladı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel suları nedeniyle tarım arazilerinin yanı sıra ilçedeki cadde ve sokaklar sel suları altında kaldı. Balçıkla sıvanan caddeler itfaiye ekipleri tarafından temizlenmeye başladı.

Bugün öğle saatlerindeki yağışın ardından kuraklık nedeniyle kuruyan Di ve Budaközü çayları, yağmur sonrası gelen sel suları nedeniyle taşmıştı.
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