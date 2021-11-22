Sungurlu’da robotik ve kodlama atölyesi kuruldu

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. arasında imzalanan protokolün ilk etabında "Robotik ve Kodlama Atölyesi” kuruldu.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin hayal gücünü ve programlama kapasitesini artırmak için bu atölye, öğrencilerimize çok büyük imkânlar ve fırsatlar sunacaktır. Kurulan robotik ve kodlama atölyesi bünyesinde ilk önce sınıfın tamiratı, tadilatı ve boyası yapılarak sınıf atölye için hazır hale getirildi. Kullanıma hazır hale getirilen robotik ve kodlama atölyesi için günümüz teknolojisine uygun 11 adet bilgisayar ve masası, 3 adet dolap, 1 adet havuzlu robotik masası, 30 adet Monoblok sandalye, 1 adet montaj masası ve duvar seti, 25 adet Arduino seti, 2 adet üç boyutlu yazıcı, 1 adet renkli yazıcı, 1 adet yarı profesyonel fotoğraf makinesi, 6 adet bir kilogramlık filament, 4 adet Makeblok Mbot, 2 adet çizgi izleyen robot kiti, 1 adet mini sumo robot kiti, 1 adet Arduino robot kol kiti, 20 adet Arduino nano ve mega setleri, 5 adet Raspberriy Pi4 seti, Çeşitli ebatlarda mono blok çekmece setleri, 2 adet ayarlı güç kaynağı, 2 adet dolu takım çantası, 10 adet otuz yedili sensör seti, 4 adet 4WD araç iskeleti, 4 Adet 2WD araç iskeleti ve muhtelif bol miktarda elektrik, elektronik ve robot ekipmanları atölyeye kazandırıldı.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş’de, “Bu protokolün gerçekleşmesine öncülük eden ve talimat veren Milli Savunma Bakan Yardımcımız ve aynı zamanda Makine Kimya Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dere ile Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş Genel Müdürü Yasin Akdere’ye teşekkürlerimizi arz ederiz” dedi.