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Sungurlu’da risk haritası kırmızıya dönüştü

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetim ve aşılamanın ardından sokağa çıkma kısıtlamalarının da olumlu etkisi, Sungurlu’daki yoğunluk haritasına yansımıştı. Daha önce kırmızıdan yeşile dönen risk haritası, bugünlerde tekrar kırmızıya dönmeye başladı.

ÇORUM 30.09.2021, 18:35
Sungurlu’da risk haritası kırmızıya dönüştü

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetim ve aşılamanın ardından sokağa çıkma kısıtlamalarının da olumlu etkisi, Sungurlu’daki yoğunluk haritasına yansımıştı. Daha önce kırmızıdan yeşile dönen risk haritası, bugünlerde tekrar kırmızıya dönmeye başladı.

Daha önceleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, aşılama ve kaymakamlık tarafından alınan tedbirler, salgın yayılımının düşmesine olumlu yansımıştı. Bu sayede Sungurlu’da korona virüs yoğunluk haritasında yüksek risk anlamını taşıyan kırmızı alanlar tamamen yeşile dönmüştü.

Son bir haftadır vaka sayılarındaki gözle görülür artış, Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Yoğunluk haritasında yüksek risk anlamını taşıyan kırmızı alanlar tekrar artmaya başladı.

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