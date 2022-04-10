Sungurlu’da Polis haftası kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümü Çorum’un Sungurlu ilçesinde törenle kutlandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümünde bir dizi tören düzenlendi. Kutlama çerçevesinde Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve emniyet personeli tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunulmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sona erdi.

Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Refiki Taha Soydaş, Belediye Başkan vekili Bahri Sezen, Belediye Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, polisler ve vatandaşlar katıldı.