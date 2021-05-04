Sungurlu’da polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde polis ekipleri korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tam kapanma kapsamında denetimlerine devam ediyor. İlçenin belirli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında araçları tek tek durduran ekipler, araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmadan sokağa çıktıkları tespit edilenlere ise idari para cezası uygulanıyor.