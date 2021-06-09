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Sungurlu’da otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ÇORUM 09.06.2021, 17:51
Sungurlu’da otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolu Salman Köyü yakınlarında meydana geldi. Sungurlu’dan Boğazkale istikametinden seyir halinde olan Ercan S. yönetimindeki 19 EE 636 plakalı traktör, kavşaktan dönmeye çalışan Kürşat C. yönetimindeki 41 AZ 016 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralanırken, yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör tarlaya devrilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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