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Sungurlu’da okul kantinleri denetlendi
Çorum’un Sungurlu ilçesinde zabıta ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren eğitim kurumları bünyesindeki kantinlerde denetim gerçekleştirdi.
ÇORUM 24.09.2021, 15:51
Çorum’un Sungurlu ilçesinde zabıta ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren eğitim kurumları bünyesindeki kantinlerde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, gıda maddelerinin yanı sıra hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ile ilgili yeterlilik denetimi gerçekleştirildi.