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Sungurlu’da öğretmenler günü kutlaması

24 Kasım öğretmenler günü Sungurlu da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

ÇORUM 24.11.2020, 16:37
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Sungurlu’da öğretmenler günü kutlaması
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24 Kasım öğretmenler günü Sungurlu da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Atatürk anıtı’na çelen sunulurken İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi törene katılan öğretmenlerin gününü kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un öğretmen günü mesajının okunmasıyla devam eden etkinlikte günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Program yıl içerisinde emekli olan öğretmenlere protokol tarafından plaketlerin verilmesiyle sona erdi.

Programa İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Sakine Sarıyüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
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