Sungurlu’da mevsimsel hastalıklara karşı tarım alanları inceleniyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Sungurlu’ya bağlı köylerde hububat ekim alanlarında mevsimsel hastalık kontrolleri başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Hububat ekilişlerinde kök çürüklüğü, yaprak leke hastalıkları, pas hastalıkları semptomları kontrolleri yapılmış; bazı bölgelerde kök çürüklüğü ve pas hastalıkları gözlemlenmiştir. Sarı pasın ise son yıllarda bölgede sıkça görüldüğü tespit edilmiştir. Sarı pas hastalığının görülme nedenlerinin ise iklim değişiklikleri ve sık ekim gibi faktörlerden kaynaklı olduğu gözlemlenmektedir.

İlçe Müdürlüğü tarafından bölgeye uygun Kök çürüklüğüne ve pas hastalıklarına dayanıklı çeşitlerin ekimi teşvik edilmekte ve münavebeli ekim yapılması gerektiği konusunda çiftçilerimize bilgilendirme yapılmaktadır” denildi.