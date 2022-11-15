Sungurlu’da kültür gezileri tekrar başladı

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen kültür gezileri Nevşehir gezisi ile tekrar başladı.

Özellikle Sungurlulu bayanlar tarafından oldukça rağbet gören kültür gezilerinin ilki, Nevşehir’e hareket eden kafile ile tekrar başladı.

Kültür gezileri çerçevesinde keyifli vakit geçiren ve yeni yerler keşfeden bayanlar, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e selamlarını ileterek teşekkür etti.