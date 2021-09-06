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Sungurlu’da köy camisinde yangın çıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyündeki bir camii de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÇORUM 06.09.2021, 12:40
Sungurlu’da köy camisinde yangın çıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyündeki bir camii de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyü camisinin çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören köylüler, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale etti. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında camii çatısında maddi hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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