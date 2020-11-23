banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
İstinyepark'a Katarlı ortak geliyor
İstinyepark'a Katarlı ortak geliyor
Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor
Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor
İstiklal Caddesi boş kaldı
İstiklal Caddesi boş kaldı

Sungurlu’da kaza: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ÇORUM 23.11.2020, 06:12
6
Sungurlu’da kaza: 1 yaralı
banner422

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 19 T 1116 plakalı ticari taksi ile aynı istikamette seyir halinde olan 06 BPD 278 plakalı jeep Ocaklı Kavşağına geldiği esnada çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ticari taksi savrularak orta refüje çıkarken 06 BPD 278 plakalı araç sürücüsü yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonucu yaralı sürücü Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
açık