Sungurlu’da ilçe halkı afetzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem felaketi sonrası Sungurlu genelinde yardım kampanyaları başlatıldı. Kaymakamlık, belediyesi, siyasi partiler, odalar, kurumlar, şirketler, muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlar depremzedeler için seferber oldu.

Kurum ve kuruluşlar ile esnaf ve vatandaşlar kendi çabalarıyla topladıkları yardım malzemelerini Kaymakamlık, belediyesi ve kendi imkanlarıyla afet bölgesine göndermeye devam ediyor. Afet bölgesine gidemeyen vatandaşlar ise bazı depremzedeye evlerini açarken, bazısı da depremzede ailelerin yemek masraflarını karşılıyor. Bazı vatandaşlar ise günlük ve haftalık işyeri kazançlarını depremzedelere gönderiyor.

’Sıcak yemek yaralı gönülleri ısıtıyor’

Deprem felaketi sonrası bütün imkanlarını seferber eden Sungurlu Belediyesi, Hatay’da kurduğu aşevi ile günlük 10 bin depremzedeye sıcak çorba ve yemek ikram ediyor. Vatandaşlar tarafından yapılan yardımları israf etmeden yerine ulaştırmaya gayret gösteriyoruz diyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Bizi ayakta tutan en güzel değerlerimizden biri de dayanışma duygumuzdur” dedi.

’Arama kurtarma ekipleri canla başla çalışıyor’

Sungurlu Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilen 35 kişilik arama kurtarma ekibi de canla başla çalışmaya devam ediyor. Hatay’da sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına devam eden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece gündüz demeden kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

’Afetzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor’

Sungurlu Belediyesi, başlattığı yardım kampanyası ile topladığı malzemelerle kurduğu mağazayla, ilçemize yerleşen depremzede ailelerin yüzünü güldürüyor. Kadın Kültür Merkezi’nde içerisinde gıda malzemeleri, giyecek ve ısınma malzemelerinden oluşturulan yiyecek ve giyecek mağazası sayesinde depremzedelerin yaraları sarılıyor.

’MHP İlçe binası afetzedelere tahsis edildi’

Milliyetçi Hareket Partisi Sungurlu İlçe Başkanlığı ve Sungurlu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı depremzede aileler için tahsis edildi. MHP Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin, İlçe Başkanlığının ve Ülkü Ocaklarının bulunduğu binanın üst katını deprem bölgesinden gelecek vatandaşların konaklaması için hazırlandığını söyledi.