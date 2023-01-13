Sungurlu’da Hayvan Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi kuruluyor

Çorum Valiliği tarafından kurulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nden gelen heyet, Sungurlu’da planlanan Hayvan Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi için fizibilite çalışması yaptı.

Dört bölgede kurulması planlanan bakım merkezlerinden birisi Sungurlu olacak. Hayvanları Koruma Birliği Müdürü Nejat Yazıcı, muhasebe sorumlusu Dursun Eken ve bilgisayar mühendisi Halim Fazla, Sungurlu’ya gelerek ilk Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce’yi ziyaret etti. Gerekli fikir alışverişin yapılmasının akabinde heyeti Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner makamında ağırladı. Sungurlu Belediyesi olarak sokak hayvanlarının korunması adına sürekli ve düzenli periyotlarda çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Başkan Şahiner, üyesi oldukları bu birlik bünyesinde de yine ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarının teminatını verdi.