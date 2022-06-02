Sungurlu’da hafta sonu 618 öğrenci sınava girecek

Haftasonu yapılacak LGS sınavı ile ilgili bir açıklama yapan Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Sungurlu’da 618 öğrencinin sınava gireceğini bildirdi.

Sungurlu’da 19 okulun LGS’ye ev sahipliği yapacağını hatırlatan Sepetci, 5 Haziran Pazar günü yapılacak olan LGS sınavında, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, öğrencileri rahatsız edecek yüksek ses olmaması için vatandaşlara ise sessizlik çağrısı yaptı.

Sepetci, özellikle okul çevresinde ikamet eden vatandaşların yüksek sesli faaliyetlerden uzak durmaları için “Sınav günü sessizlik günü” mesajıyla çağrı yaptı.