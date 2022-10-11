Sungurlu’da fırın ve pastaneler denetlendi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın ve simit satan pastane ve fırınları denetledi.

Zabıta ekipleri vatandaşların daha temiz ve hijyen kurallarına uygun, sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için gıda üretimi yapan yerlerin denetimine devam ediyor. Ekipler simit ve poğaça üretimi yapan fırınlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, fiyat tarifesi, gramaj ve hijyen kuralları konusunda işletmeleri denetledi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan veya dikkat etmeyen işyerlerine uyarılar yapıldı.

Belediye olarak vatandaşın sağlığını ilgilendiren konularla ilgili çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Ekiplerimizin gerçekleştirdiği bu denetimlerde amacımız halkımızın kaliteli, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Denetimlerimiz devam edecek. Halkın sağlığını hiçe sayan, sağlıksız ve hijyenik olmayan şartlarda üretim yapan şahıs ve kurumlara asla taviz vermeyeceğiz. Ayrıca bu konuda gerekli özeni gösteren, her türlü sağlıklı ortamı sağlayan esnaflarımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.