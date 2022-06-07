banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Sungurlu’da ekili arazileri dolu vurdu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hafta sonu yağan dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 5 bin dekar arpa ve buğday ekili tarlada hasar meydana geldi.

ÇORUM 07.06.2022, 14:57
Sungurlu’da ekili arazileri dolu vurdu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hafta sonu yağan dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 5 bin dekar arpa ve buğday ekili tarlada hasar meydana geldi.

Sungurlu’da şiddetli dolu yağışı nedeniyle arpa ve buğday ekili tarlalarda hasar meydana geldi. Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığı görevlileri dolu yağışının meydana geldiği İnegazili, Kuşçalı ve Bağdatlı köylerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 3 köyde yaklaşık 5 bin dekar arpa ve buğday ekili tarlalarda hasar meydana geldiği tespit edilirken, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu