Sungurlu’da deveci armudu hasadı

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde bir üretici, 40 ton deveci armut hasadını gerçekleştirdi.

Sungurlu’ya bağlı Karakaya köyü’nde üretici Yüksel Apaydın, damla sulama sistemi ile bahçesinde 13 dekarlık alanda 40 ton deveci Armut hasadını gerçekleştirdi.

Emekli Astsubay olan Yüksel Apaydın, bu işi önceden amatör olarak yaptığını ve daha sonraki yıllarda profesyonel olarak devam ettiğini hatırlatan, "Bin 200 adet ağacım var. Şimdi ağaçlar 8 yaşındalar, ağaç başı 25 kilogram verim almaktayım, bu yıl da 40 ton deveci armudun hasadını yaptık” dedi.

Kendisine ait 50 tonluk havuzu bulunduğunu belirten Apaydın, "Kendime ait bahçemde ilk olarak armut yetiştiriciliğini amatör olarak yaptığını daha sonra da bu işi çok sevdiği için profesyonel olarak devam ettiğini ve armut yetiştiriciliğinde bayağı bir yol kat ederek, her geçen yıl hedef üretimimizi büyütüyoruz" şeklinde konuştu.