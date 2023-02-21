Sungurlu’da depremzedelere ücretsiz tıraş hizmeti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde berberler, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından ilçeye gelen ve misafir edilen depremzedelere ücretsiz tıraş kampanyası başlattı.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu, birçok bağış kampanyasına da katkıda bulunduklarını ifade eden Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, "Sungurlu’ya yerleşen depremzedelere ’ücretsiz tıraş’ hizmeti sunulacak" dedi.

’Gün kardeşlik ve dayanışma günüdür’

Bugünün; kardeşlik, dayanışma ve insanların birbirine kenetleneceği gün olması gerektiğine dikkat çeken Karslı, "Bizler de Sungurlu esnafı olarak bütün depremzedeleri ücretsiz tıraş etmek istiyoruz. Esnaf olarak elimizden geleni yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"Bu zor günleri birlikte atlatalım"

Oda Başkanı Mutlu Karslı, "Deprem bölgesine gidip bir şeyler yapmak istiyorduk, sürekli ’İnşallah bir can daha kurtulur’ diye dua ediyorduk. Elimizden gelen dua etmekti ama yapılan bağış kampanyalarına bizler de elimizden geldiğince destek olduk. Daha sonra bizler ’Sungurlu’da bir şey yapmamız gerekiyor’ dedik ve bir kampanya başlattık. Depremzedelere ücretsiz tıraş hizmeti vermeyi istiyoruz. Birbirimize kenetlenmemiz gereken bu zor günleri birlikte atlatalım" ifadelerini kullandı.