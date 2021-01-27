Sungurlu’da belediye’ye ait döküm ızgaralar çalındı

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde kapalı pazar yerinin etrafındaki döküm ızgaralar kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Belediye zabıta ekipleri yapılan incelemenin ardından İlçe Eminiyet Müdürlüğüne suç duyurusunda bulundu.

Kamu malına zarar veren şahısları hiddetle kınadığını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Çaldığınız üç kuruşluk ızgarlar için 30 bin kişinin hakkına girmek neyin nesidir. Hırsızlığın her türlüsü büyük haram ancak kamu malına zarar vermek bir kişinin hakkına girmekten çok daha büyük vebal. Zabıta ekiplerimiz gerekli tutanakları tuttu. Eminiyete şikayette bulunduk. Bu işin peşini bırakmayacağız. Halkımızın bir pirinç tanesi kadar bile olsa hakkının peşindeyiz. Bu şahısları hiddetle kınıyoruz." dedi.