Sungurlu’da belediye sosyal tesisleri dezenfekte edildi

Sungurlu Belediye Başkanlığına ait sosyal tesislerde dezenfektan çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kafeteryalarda, korona virüs tedbirleri kapsamında düzenli periyotlarla ilaçlama ve dezenfektan çalışmaları yapılıyor.

Konuya ilişkin olarak Belediye’den yapılan açıklamada,"Sungurlu Belediyesi olarak göstermiş olduğumuz hassasiyeti vatandaşlarımızın da aynı şekilde göstermesini rica eder, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak adına maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız" dendi.