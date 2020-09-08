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Sungurlu’da belediye sosyal tesisleri dezenfekte edildi
SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT SOSYAL TESİSLERDE DEZENFEKTAN ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
ÇORUM 08.09.2020, 15:08
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Sungurlu Belediye Başkanlığına ait sosyal tesislerde dezenfektan çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kafeteryalarda, korona virüs tedbirleri kapsamında düzenli periyotlarla ilaçlama ve dezenfektan çalışmaları yapılıyor.
Konuya ilişkin olarak Belediye’den yapılan açıklamada,"Sungurlu Belediyesi olarak göstermiş olduğumuz hassasiyeti vatandaşlarımızın da aynı şekilde göstermesini rica eder, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak adına maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız" dendi.
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