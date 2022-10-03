Sungurlu’da belediye personeli piknikte stres attı

Sungurlu Belediyesi’nde görev yapan personeller, Akçalı mesire alanında düzenlenen piknikte bir araya geldi. Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in ev sahipliğinde düzenlenen pikniğe aileleriyle birlikte katılan belediye personeli gönüllerince zaman geçirerek yorgunluk attı.

İlçenin dört bir yanında tam kadro sahada ilçe halkına hizmet veren belediyesi personelleri Akçalı Mesire alanında düzenlenen pikniğe katıldı. Mesai arkadaşlarını piknik organizasyonunda yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, personellerin çocuklarıyla birlikte oyun oynadı. Çeşitli ikramların yapıldığı pikniğe katılan personellere teşekkür eden Başkan Şahiner mesai arkadaşlarıyla halay çekti.

Pikniğe katılan mesai arkadaşlarına hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Şahiner, “Ailelerinizle birlikte keyifli bir gün geçirmeniz en büyük dileğimiz. Organizasyonumuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Organizasyonda, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve başkan yardımcıları tarafından emekli olan personele ve birim müdürlerine teşekkür belgesi verildi. Çekilişlerin yapıldığı organizasyonda belediye personeline çeşitli hediyeler verilirken, ayrıca kaplıca tatiline gidecek 5 kişi için çekiliş yapıldı.

Piknik organizasyonuna Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye Başkan yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan, Sakine Sarıyüce, İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, Belediye Meclis Üyeleri, Oda Başkanları, geçmiş dönem Meclis Üyeleri ve çok sayıda personel ve ailesi katıldı.