Sungurlu’da belediye ekiplerinin kar mesaisi sürüyor

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, belediye ekipleri kar yağışının görülmeye başladığı ilk andan itibaren başlattığı kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

86 personel ve 9 araç ile 72 saattir ilçenin dört bir yanında aralıksız çalışıyoruz diyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Kar yağışının ilçe halkının hayatını olumsuz etkilememesi için ilk andan itibaren sahadayız. Çalışmalarımıza kendi imkanları ile destek veren esnaf kardeşlerime ve hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Başkan Şahiner, “Çalışmalarımızı takdir eden vatandaşlarımızdan yoğun bir şekilde teşekkür telefonları alıyoruz. Bende özveriyle çalışan personelime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.