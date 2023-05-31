Sungurlu’da asbestli su boruları tarih oluyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, asbestli içme suyu şebekesinin değişmesi için kolları sıvayan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, tüm mahallelerde çalışmaların hızla sürdürüldüğünü belirtti.

Çalışmalar çerçevesinde yaşanılan sıkıntılara halkın anlayışı için teşekkür eden Başkan Şahiner, "Durmuyor sürekli çalışıyoruz. Bir an evvel tüm mahallelerimizde çalışmaların tamamlanması için çabalıyoruz. İnşallah ilçemiz bu kanser altyapısından kurtuluyor. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.