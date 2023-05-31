Sungurlu’da asbestli su boruları tarih oluyor
ASBESTLİ İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN DEĞİŞMESİ İÇİN KOLLARI SIVAYAN BELEDİYE BAŞKANI ABDULKADİR ŞAHİNER, TÜM MAHALLELERDE ÇALIŞMALARIN HIZLA SÜRDÜRÜLDÜĞÜNÜ BELİRTTİ
ÇORUM 31.05.2023, 17:14
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, asbestli içme suyu şebekesinin değişmesi için kolları sıvayan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, tüm mahallelerde çalışmaların hızla sürdürüldüğünü belirtti.
Çalışmalar çerçevesinde yaşanılan sıkıntılara halkın anlayışı için teşekkür eden Başkan Şahiner, "Durmuyor sürekli çalışıyoruz. Bir an evvel tüm mahallelerimizde çalışmaların tamamlanması için çabalıyoruz. İnşallah ilçemiz bu kanser altyapısından kurtuluyor. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.