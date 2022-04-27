Sungurlu’da ağaçlandırma seferberliği başlatıldı

Daha yeşil bir Sungurlu için ağaçlandırma seferberliği başlatıldı. Yeşil bir Sungurlu oluşturmak için kolları sıvayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Hep birlikte daha yeşil bir Sungurlu’yu geleceğe miras bırakacağız’ dedi.

Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Sungurlu bırakmak amacıyla, doğanın korunmasının yanı sıra yeşilin her tonunun artması için mücadelesini sürdüren Sungurlu Belediyesi, bu çerçevede ağaçlandırma seferberliği başlattı.

’50 bin fidan toprakla buluşturduk’

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’in(s.a.v.)’Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz’ Hadis-i Şerifini kendimize şiar edinerek, ağaçlandırma çalışmalarını başlattık diyen Başkan Şahiner, göreve geldikleri günden itibaren şu ana kadar 50 bin fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Şahiner, Sungurlu Belediyesi olarak kendilerinden destek isteyen okul, kurum ve kuruluşlara ağaç dikme konusunda destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

’Ağaçlandırma seferberliği’ne davet etti’

Sungurlu’nun doğası ve yeşiliyle bir örnek ilçe olmasını hedeflediklerini kaydeden Başkan Şahiner, "Halkımızın yıllardır özlemini duyduğu yeşil bir Sungurlu’yu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yüzden de başlatmış olduğumuz ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunmak isteyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü destek verilecek ve ortak projeler yürütülecektir” dedi.

Ağaçlandırma seferberliğine herkesi davet eden Başkan Şahiner, “İlçemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir, daha yeşil bir Sungurlu bırakmak için çok çalışacağız” şeklinde konuştu.