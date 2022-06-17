Sungurlu’da 7 bin 726 öğrenci karne aldı

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 7 bin 726 öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı.

İlçe genelinde 11 ilk ve ortaokul, 17 genel orta öğretim, 20 mesleki ve teknik lisede eğitim gören toplam 7 bin 716 öğrenci ve 642 öğretmen yaz tatiline girdi.

Karnesini alarak tatile çıkan öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlamış oldu. Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Kaymakam Refiki Ramazan Saka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci ve Şube Müdürü Yalçın Akkaya, ilçeye bağlı Hacı Osman köyü Ahmet Koz İlkokulu’nda, diğer Şube Müdürleri Mustafa Kadir Şahinoğlu ve Şakir Demirel ise merkezde Şehit Yavuz Selim Karaman İmam Hatip Ortaokulu ve Toki Mehmet Akif İlkokulu’nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular.

Törende bir konuşma yapan Kaymakam Fatih Görmüş, öğrencilere bol bol dinlenip kitap okumalarını tavsiye ederken, tüm öğrencilere ve tatile giren öğretmenlere iyi tatiller temennisinde bulundu.