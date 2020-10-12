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Sungurlu’da 4 günde 264 ünite kan toplandı
SUNGURLU'DA BAŞLATILAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINDA, 264 ÜNİTE KAN TOPLANDIĞI BİLDİRİLDİ
ÇORUM 12.10.2020, 17:14
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Türk Kızılay’ı Derneği Çorum Kan Bağış Merkezi tarafından Sungurlu’da başlatılan kan bağışı kampanyasında, 264 ünite kan toplandığı bildirildi.
Kızılay Çorum Şube yetkilileri, Çorum Kan Bağışı Merkezi tarafından Atatürk Meydanı’nda düzenlenen kampanya kapsamında 264 ünite kan toplandığını söyledi.
Kan bağışının önemine dikkat çeken Kızılay Çorum Şube yetkilileri, kurtulacak hayatların bağışlanan kanlara bağlı olduğunu hatırlatarak, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ettiler.
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