Sungurlu’da 300 fidan dağıtıldı

Sungurlu denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından Sungurlu adliyesi önünde fidan dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının başlatmış olduğu ’Geleceğe nefes’ kampanyası kapsamında Çorum Orman İşletme şefliğinden temin edilen fidanlar adliye önünde vatandaşlara, adliye ve denetimli serbestlik müdürlüğü personeline dağıtıldı.

Fidan dağıtım etkinliğine Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, Orman İşletme Şefi Enes Özbolat ve denetimli serbestlik müdürlüğü personeli katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, yapılan etkinlikle fidan dikiminin önemi konusunda insanlar üzerinde farkındalık oluşturulduğunu, ağaçların insanlık ve doğa için hayati öneme sahip olduğunu, bu nedenle herkesin imkanları dahilinde fidan dikimine hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirterek Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne yapmış olduğu faaliyet nedeniyle teşekkür etti.