Sungurlu’da 2022 yılında 435 kişi vefat etti

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 2022 yılında ilçede 435 kişinin vefat ettiği bildirdi.

Yıl içerisinde Sarıtepe ve Karşıyaka mezarlıklarında defin işlemlerinde her hangi bir problem yaşanmadığına dikkat çeken Başkan Şahiner,

"Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren cenaze hizmetleri haftanın 7 günü 24 saat ücretsiz hizmet vererek vatandaşlarımızın acılarına ortak oldu. Cenaze hizmeti belediyenin asli görevleri arasında yer almakta olup bu nedenle hizmet noktasında çalışmaların aksatılmadan sürdürüleceğini söyledi.

Başkan Şahiner, "Belediyemiz cenaze yakınlarına taziye paketi, kefen takımı, cenazenin yıkanması, mezar yerinin kazılması, cenaze nakil işlemleri, cenaze yakınlarının ve cemaatinin mezarlığa götürülmesi için araç tahsis ederek ve birçok hizmeti tamamen ücretsiz olarak veriyor" dedi.

2022 yılı içerisinde ilçede 435 cenazeye ücretsiz hizmet sunduğunu belirten Abdulkadir Şahiner, "Sungurlu Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Cenaze Hizmetleri, tatil günleri de dahil vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Cenaze yakınları Alo 188 hattını veya cenaze hizmetlerini arayarak cenaze işlemlerini hiç bir ücret ödemeden gerçekleştirebilirler. Belediyemiz cenaze ve diğer hizmetleriyle vatandaşa hizmet sunmayı sürdürecektir. Vatandaşımızın iyi gününde olduğu gibi kötü gününde de yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.