Sungurlu Ziraat Odası Başkanlığı’na Seyfi Erayhan seçildi

Sungurlu Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı. 3 listenin yarıştığı seçimde Seyfi Erayhan oda başkanı seçildi.

Sungurlu Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu, bugün Özel İdare Konferans Salonu’nda yapıldı. 3 adayın yarıştığı seçime beyaz listeyle giren Abdulkadir Yayingil, İbrahim Çağlan ve Dursun Karadereli 23 oy alırken, sarı listeyle giren Duran Baysa 44 oy aldı. Seçime kırmızı listeyle giren Seyfi Erayhan ise oyların 57’sini alarak Sungurlu Ziraat Odası’nın yeni başkanı seçildi. Seçimde 1 oy da geçersiz sayıldı.