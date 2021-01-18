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Sungurlu yeni hafta’ya kar ile uyandı
Çorum’un Sungurlu ilçesi yeni haftaya karla merhaba dedi.
ÇORUM 18.01.2021, 11:05
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Çorum’un Sungurlu ilçesi yeni haftaya karla merhaba dedi.
Son günlerde etkili olan soğuk ve yağışlı hava kendini ilk olarak yurdun doğusunda ve Trakya’da göstermişti. Sungurlu’da ise gece geç saatlerde başlayan kar yağışı ilçenin birçok bölgesinde etkisini sürdürüyor.
Belediye’nin kar mesaisi başladı
Sungurlu’da gece başlayan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.Sabah saatlerinden itibaren Belediye ait greyder İlçe merkezindeki ana yolları temizleyerek vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmaya çalışıyor. Belediye temizlik işleri müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekipte sabah saatlerinden itibaren ilçe merkezindeki cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda biriken kar ve buzları temizlenmeye başladı.
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