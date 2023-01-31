Sungurlu yeni güne karla uyandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar yeni güne kar sürprizi ile uyandı.

Ülke genelinde hafta sonu itibariyle soğuyan hava kar yağışı bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Uzun süredir beklenen kar yağışı, sabah saatlerinde başladı. Yeni güne uyanan vatandaşlar, yerlerin beyaz örtü ile kaplandığını gördü.

Meteoroloji uzmanlarından edinilen bilgiye göre, ilçede kar yağışının 2 gün daha devam etmesi bekleniyor.