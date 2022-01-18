Sungurlu yatılı hafızlık kur’an kursu açılış için gün sayıyor

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde yapımı devam eden Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu ve Cami inşaatının büyük kısmı tamamlandı.

Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı devam eden inşaatta incelemelerde bulunan İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, “Kur’an kursu ve cami inşaatının dış cephe kaplaması tamamlanmış, caminin minareside yapıldı. Kursun içinde ise alçı çekilmiş, asansörlerin montajı tamamlanmış, merdiven korkulukları takılmış ,fayans, mermer, laminant parke, kapı, pencere işleri bitmiştir. Şu anda elektrik aksamı, kombi petek işleri devam etmektedir. Bu işler tamamlandıktan sonra mutfak gereçleri, sınıflar ve yatakhane iç dizaynınageçilmesi planlanmaktadır” dedi.

İlçe müftüsü Köksal, "Yatılı Hafızlık Kur’an kursu inşaatını en kısa zamanda bitirip halkımızın hizmetine sunmayı istiyoruz. İlçe halkına ve hayır sahiplerine desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Rabbim hayırlarını kabul eylesin. Kısa zamanda kursumuzu büyük oranda tamamladık. Kalan kısmını da en kısa zamanda bitirip hizmete açmayı nasip eylesin” ifadelerini kullandı.